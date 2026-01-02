Serafinangelo Ponti è il nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. A nominarlo la giunta regionale della Sardegna lo scorso 31 dicembre 2025. Classe 1963 e originario di Paulilatino, Ponti è stato scelto tra i professionisti inseriti nell’elenco nazionale dei Direttori generali, e avrà un incarico triennale.

Il 62enne lavora da oltre vent'anni ai vertici della sanità pubblica e dal primo luglio 2025 ha ricoperto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero “Sirai” di Carbonia nell’ASL n. 7 Sulcis Iglesiente. Nel 2022-25 è stato invece direttore sanitario dell’ASL n. 3 di Nuoro.

Il suo percorso professionale ha visto anche l'impiego all’ASL n. 5 di Oristano, dove ha svolto l’incarico di Direttore sanitario del Presidio ospedaliero “G.P. Delogu” di Ghilarza nei periodi 2005–2008 e 2011–2022, oltre a quello di Direttore sanitario aziendale dal 2009 al 2011.

«Assumo questo ruolo - afferma - con profondo spirito di servizio nei confronti dell’Azienda e delle cittadine e dei cittadini. L’Aou di Sassari è una realtà di assoluto rilievo nel panorama sanitario regionale e nazionale, non solo per l’elevata qualità dell’assistenza, ma anche per la sua funzione strategica nella formazione e nella ricerca. Il rapporto con l’Università rappresenta un valore aggiunto essenziale e rafforza il ruolo dell’Azienda come polo di eccellenza e di innovazione».

