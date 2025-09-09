«A seguito del rogo divampato nella notte nel parco fotovoltaico in costruzione a Viddalba, la Regione Sardegna esprime forte preoccupazione circa la presunta origine dolosa dello stesso. Gli atti vandalici e criminali non sono mai un’opzione percorribile, in nessuna circostanza. Attendiamo che sia fatta chiarezza».

Così l’assessore all’Industria Emanuele Cani, in riferimento alla notizia dell’incendio che, nella notte, ha distrutto 5mila pannelli fotovoltaici nel parco energetico in costruzione del Sassarese. Le fiamme sono divampate in località Li Patini e hanno distrutto i pannelli e un muletto.

«A nome dell’amministrazione ringrazio i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, e i Carabinieri della Compagnia di Valledoria, che indagano sull’accaduto», conclude Cani.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata