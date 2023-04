Parchi eolici offshore. Il Lions Club Alghero ha programmato per venerdì 21 aprile nell’aula magna dell’Istituto Roth di via Diez, in collaborazione con Marevivo Sardegna, un convegno per fare il punto su uno dei temi caldi della transizione ecologica: la realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili e, più specificamente dei parchi eolici in mare aperto, al largo delle coste sarde.

Secondo i piani del precedente Governo Draghi la Sardegna è stata individuata come la regione italiana che dovrà ospitare 1/6 degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti su tutto il territorio italiano. Le recenti ferme prese di posizione di numerosi sindaci, delle rispettive comunità e di alcune associazioni che contestano i progetti evidenziano, infatti, quanto sia importante che l’iter di autorizzazione di tali impianti sia il più rispettoso possibile di tutti gli interessi in campo, nessuno escluso.

Il convegno, moderato dal Lion Giovanni Congiu, referente per l’ambiente, verrà aperto con i saluti e l’introduzione del dirigente dell’Istituto Roth Angelo Parodi, del responsabile regionale di Marevivo Giorgio Culazzu, del presidente del Lions Club Alghero Marco Di Gangi e di Emanuele Beccu, Capo di Gabinetto dell’Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna. Andrea Sulis dell’Università di Sassari tratterà il tema delle analisi e degli studi climatico-ambientali per l’individuazione dei siti. A seguire Luigi Severini dello Studio Severini entrerà nel merito della realizzazione degli impianti di produzione eolica, dall'idea progettuale alla costruzione, con specifico riferimento all’impianto di Taranto, primo e, per ora, unico impianto eolico offshore in Italia, la cui progettazione e realizzazione lo Studio Severini ha curato. Giovanni De Falco del CNR svilupperà la tematica relativa ai rischi geologici e alle criticità ambientali degli impianti eolici offshore.

Il delicato tema della possibile integrazione delle Aree Protette e degli impianti di produzione delle energie rinnovabili, invece, verrà analizzato da Mariano Mariani, direttore del Parco di Porto Conte. L’ultimo intervento è riservato al sindaco di Alghero Mario Conoci che analizzerà la controversa questione sul ruolo del tutto marginale degli Enti Locali nei processi decisionali per la realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili e della rivendicata concertazione con le comunità locali.

Il compito di trarre le conclusioni sarà affidato a Carmen Di Penta direttore generale di Marevivo Italia. Parteciperanno ai lavori alcune classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Roth, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro e di Educazione civica.





