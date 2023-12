Davanti ai cancelli della scuola per protesta. Circa 250 studenti pari a 20 classi del Liceo scientifico, sportivo e linguistico dell’Istituto superiore Paglietti di Porto Torres hanno incrociato le braccia contro la decisione della dirigenza scolastica di impedire l’accesso al parcheggio della scuola, in via Bernini, per motivi di sicurezza.

«Siamo costretti a parcheggiare fuori dal piazzale con il rischio di subire furti e danni alle nostre moto, biciclette e monopattini», lamentano gli studenti. «Le motivazioni? Questioni di sicurezza, ci dicono, ma chiudendo il cancello mettono in pericolo la sicurezza della strada invasa dai nostri motorini esposti a danneggiamenti».

Il parcheggio è stato interdetto a seguito di segnalazione di una rappresentante sindacale unitaria che ha comunicato la situazione di rischio, relativa al traffico di auto e altri mezzi in entrata e in uscita nel piazzale interno della scuola, al rappresentante sulla sicurezza il quale ha chiesto tempo per verificare lo stato dell’arte e studiare una soluzione alternativa.

Il preside Daniele Taras aggiunge: «È una situazione temporanea che troverà una soluzione a breve, ma sulla questione di sicurezza non si scherza, c’è da tutelare l’incolumità delle persone, in particolare degli studenti».

Il comitato studentesco insieme alle rappresentanti dell’Istituto ha deciso comunque di non aderire alla protesta e di presenziare alle lezioni, in attesa che si arrivi ad una soluzione. Fuori dai cancelli un coro di lamentele anche sul malfunzionamento dell’impianto di riscaldamenti: «Funziona a singhiozzo e le lezioni al freddo non si possono sostenere».

