Oggi, sabato 29 giugno con inizio alle 20,30, l’Associazione Culturale Cabirol organizza l’evento Paraules en Plaça, nel lato addossato alle antiche mura della Piazzetta Molo, con una serata musicale in algherese per celebrare gli autori locali. La manifestazione è giunta alla terza edizione, con un gradimento crescente dovuto alla validità della proposta dell’Associazione Cabirol che ha trasformato la Piazzetta del Molo nel cuore pulsante della città vecchia, con una atmosfera che esalta il senso di una comunità che si ritrova magicamente con le musiche, i colori e i sapori di casa. Un angolo tra i più suggestivi e intimi scoperto alcuni anni fa e che, con il supporto del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e del Comitato di Quartiere del Centro Storico l’Associazione intende continuare a valorizzare quale luogo di cultura e dell’identità algherese. Musica algherese dal vivo e non solo. Tra i protagonisti della serata, Claudia Crabuzza, Gabriella Caria, Anna Maria Multineddu, Antonello Colledanchise, Pietro Ledda, Berto Calaresu, Franco Mulas, i musicisti Piero Sotgiu e Alessandro Pulina. Ma non solo musica, l’evento intende realizzare un momento di aggregazione attorno alla musica algherese, da sempre uno dei temi, insieme al teatro, sul quale l’Associazione ha basato la propria attività lasciando a tutti una gradevole sensazione di autenticità e di grande trasporto, pur nella sua estrema semplicità ed essenzialità. Il risultato ottenuto nelle scorse edizioni è stato il segno della qualità del progetto molto semplice quanto efficace, che consiste nello stare insieme, ritrovarsi. Tutto questo mettendo insieme la qualità degli artisti che portano alto il nome di Alghero e la cifra popolare di tanti altri. La serata è patrocinata dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e gode del prezioso supporto di alcune aziende private.

