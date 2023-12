Una sfilata di colori con 16 figuranti che indossano i costumi dei personaggi Disney ha animato il cuore di Porto Torres. L’evento ha portato finalmente un po’ di allegria in città.

La parata di Natale è stata organizzata dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune e la collaborazione degli Istituti scolastici insieme all’associazione culturale Intragnas. Un lungo serpentone di maschere e di bambini ha animato il corso Vittorio Emanuele, dove alle 16 è partita la parata per giungere fino a piazza Colombo. Entusiasmo e allegria tra i più piccoli con Babbo Natale a bordo della slitta, gli elfi e ballerini in compagnia delle mascotte Disney di Olbia.

Il 12 dicembre è prevista l’accensione delle luminarie per ravvivare il centro, un evento tanto atteso dalla cittadinanza. Martedì sarà anche occasione per inaugurare, nella piazza dei Martiri Turritani, il presepe realizzato da Fabrizio Budroni in collaborazione con Giacomo Rum e la parrocchia di San Gavino. Mercoledì nella biblioteca comunale appuntamento alle 16.30 con il progetto Lal “Natale tra le stelle. La stella di pinguino”.

