Ubriaco al volante provoca un incidente e viene denunciato dai carabinieri.

È successo ieri sera, intorno alle 23.20, lungo la provinciale ex 131, nella località Li Lioni a Porto Torres. Un uomo alla guida di una Atos nera, alterato e in condizioni non idonee alla guida, mentre percorreva la strada ha tamponato il veicolo che lo precedeva, una Mercedes con a bordo marito e moglie, entrambi di Porto Torres, visibilmente spaventati.

I coniugi, entrambi feriti, dopo le prime cure da parte degli operatori sanitari del 118, sono stati trasferiti in codice giallo a bordo dell’ambulanza del Soccorso Sardo al pronto soccorso del Santissima Annunziata per accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni La Mercedes era appena sbucata dal ristorante Li Lioni, per immettersi nella provinciale ex 131, quando la Atos, guidata da un 40enne del posto che procedeva in direzione Sassari, ha provocato il tamponamento. Ai soccorritori si è presentata una scena di panico.

Il conducente con chiari sintomi di abuso di alcool è andato in escandescenze. Sul posto sono intervenute due pattuglie di carabinieri da Sennori che hanno sottoposto il 40enne al test dell’etilometro, evidenziando un valore quattro volte oltre il limite. L’uomo, una volta identificato, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Rischia il ritiro della patente. Nell'emergenza sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale per la messa in sicurezza della strada.

