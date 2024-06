Sei anelli nelle tre discese della entusiasmante giostra equestre che ieri sera a Porto Torres ha animato via Mare, due ali di folla con al centro la pista di gara. A salire sul gradino più alto, nella settima edizione del “Palio di Santu Bainzu”, è stato il cavaliere Gavino Manca di Nulvi. Un’avvincente corsa in groppa al cavallo Sherican, un’emozione pura, una gara e un tempo di classificazione più veloce (25’’,81), rispetto agli avversari che hanno dato spettacolo nella striscia di sabbia lunga 350 metri, davanti ad un pubblico immenso. Sul podio altri quattro vincitori, protagonisti di un evento da incorniciare: al secondo posto Alessandro Cadau, in sella a Donald (5 anelli in 27’’,66), al terzo Mirko Manca di Nulvi in groppa a Adone di Montentosu (4 anelli in 24’’,49); quarto posto per Antonio Giovanni Liperi di Ploaghe (4 anelli in 24’’,78) con il cavallo “Ziu Brinca” e al quinto posto Alessandro Piana di Ploaghe con il cavallo Temperino (4 anelli in 27’’,77). I vincitori si portano a casa i seguenti premi: 1.500 euro per il primo classificato, mille per il secondo, 600 euro il terzo, 300 il quarto e 200 euro il quinto. Ad aprire il corteo il gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, seguito dagli 11 gruppi in abiti tradizionali in arrivo dai diversi centri dell’isola e dai cavalli, cavalieri e amazzoni che hanno preso parte al Palio. Un trionfo di colori e di suggestive acrobazie annunciate dallo speaker Giuliano Marongiu, con il supporto dello storico ed epigrafista Giuseppe Piras e del giornalista Emanuele Fancellu. Alle 19 si è entrati nel vivo della corsa all’anello con le abilità dei cavalieri, 32 partecipanti in gara, seguiti dalle pariglie e le evoluzioni di amazzoni. La giuria, presieduta da Adonella Mellino e composta dal giudice alla partenza Antonio Usai, dal giudice all’arrivo Gianni Soro e dai giudici all’anello Costantino Sanna, Lorenzo Nuvoli e Lello Cau, hanno decretato i vincitori. In tribuna erano presenti l’assessore regionale Gian Franco Satta, e l'assessora comunale Maria Bastiana Cocco. Ospite il cavaliere decano Mario Mereu di 82 anni. La serata si è conclusa con alcuni momenti musicali in piazza Eroi dell'Onda. Si sono esibiti il Gruppo Folk “Li Bainzini Etnos”, seguito dal concerto degli “Anistema Litfiba's project”, tribute band dei Litfiba e il DJ Set di Andrea Mastino. L’evento, curato dal gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, presieduto da Maria Gabriella Ruggiu, gode del patrocinio del Comune di Porto Torres, del contributo della Regione, della Fondazione di Sardegna e del supporto di Isolex, dell’Ufficio turistico comunale e di diversi volontari della Consulta del volontariato, degli Scout Cngei, dell’Aps Maestrale, della Lega Navale e di AssoVela.

© Riproduzione riservata