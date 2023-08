Prosegue l'impegno per la promozione della pratica sportiva da parte dell'amministrazione comunale di Padria guidata dal sindaco Alessandro Mura. Dopo il successo degli anni scorsi, il comune, nell'ambito delle politiche dedicate allo sport, e l'Unione Italiana Sport per Tutti, hanno deciso di riproporre la Giornata dello Sport.

L'evento, che si terrà venerdì 1 settembre alle 17.30 in piazza Cavallotti, prevede giochi tradizionali, calcio, rugby, pallavolo, camminata a passo libero e altre iniziative.

Inoltre sempre con la collaborazione dell'Unione Italiana Sport per Tutti, il comune del Villanova di promuovere cinque appuntamenti dedicati allo sport e alle tradizioni.

Il primo è in programma il 5 settembre in piazza Cavallotti, il secondo il 7 settembre in piazza Larga, il terzo il 12 settembre in piazza dei Balli e il 14 settembre ai Giardini, tutti dalle 9 alle 12. Il quinto è in programma dalle 16 alle 19 presso il centro sociale, il 19 settembre. Ci saranno attività all'aria aperta, giochi tradizionali e sportivi, laboratori di costruzione di giochi tradizionali che saranno dedicati a bambini, bambine, ragazze e ragazzi. Entrambe hanno il contributo dell'Unione dei Comuni del Villanova.

