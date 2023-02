«Padria, condividendo il progetto “Ritorno in Italia” e avendo verificato che trattasi di un progetto che parte dal basso, ritenendolo strategico per lo sviluppo delle aree interne e delle terre da dove è partita l'emigrazione, chiede di poter collaborare all'implementazione del progetto in ambito locale».

La Giunta comunale di Padria guidata dal sindaco Alessandro Mura ha deciso di aderire al Comitato Nazionale Promotore di “2023 Anno del Turismo di Ritorno, alla scoperta delle Origini”.

«Considerato che da alcuni decenni - si legge nella delibera - è diffusa nel mondo una nuova forma di turismo, il cosiddetto turismo delle radici o di ritorno, che è spesso considerato uno “strumento” per il rilancio di una destinazione turistica. Questa tipologia di turismo, che è parte integrante del turismo culturale, è chiamata anche turismo genealogico, in quanto riferisce principalmente ai discendenti di emigrati che, ricostruendo il proprio albero genealogico, conoscono la storia dei propri ascendenti tornano a visitare ed a vivere i luoghi dei loro antenati anche per scoprire nuove forme di cultura, tradizioni legate all’artigianato e all’enogastronomia di quei luoghi».

«L’obiettivo del progetto “2023 Anno del Turismo di Ritorno: Alla scoperta delle origini” - prosegue la delibera - è invitare i connazionali residenti all’estero a venire in Italia favorendo il turismo, in particolare il turismo di Ritorno, il turismo delle Radici e il turismo esperienziale. Il progetto è finalizzato, inoltre, alla realizzazione di missioni estere e incontri d’affari tesi a incentivare i nostri connazionali all’estero ad investire in Italia, con particolare attenzione a favorire gli investimenti nelle Regioni e nei Borghi da dove i loro avi sono partiti per riprendere il legame con i territori in modo stabile e duraturo. Infine, il progetto punta a far attivare rapporti tra le nostre imprese e le imprese dei nostri connazionali operanti all’estero per creare sinergie capaci di avviare collaborazioni stabili, join venture, attività di internazionalizzazione. Numerose famiglie originarie della nostra comunità vivono all’estero, non solo in Europa ma anche in America, e che il turismo delle radici potrebbe essere anche per questo Comune uno strumento di rilancio e di crescita culturale ed economica in quanto le principali finalità del progetto trovano riscontro negli obiettivi e priorità di questa Amministrazione Comunale».

Sul fronte dei lavori pubblici, nelle prossime settimane inizieranno i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della circonvallazione del Comune di Padria.

«Per tutto il periodo dei lavori non sarà consentita la circolazione veicolare e pedonale in tutta l'area interessata dal cantiere - si legge in un avviso del comune di Padria -. Sarà consentito l'accesso, con modalità da concordare, ai frontisti che sono invitati a recarsi presso l'ufficio tecnico per maggiori dettagli».

