Il Palazzo Reale, edificio nella splendida isola del Parco nazionale dell’Asinara, diventa luogo magico per unirsi in matrimonio civile e coronare il sogno d’amore.

Un accordo fra il Comune di Porto Torres ed Ente Parco, i cui rispettivi funzionari nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo nell’isola dove sono state individuate due location come luogo ideale per celebrare i matrimoni civili e quindi come sedi distaccate di uffici separati dello Stato civile: il giardino esterno al Palazzo Reale e all’interno della sala riunioni dello stesso edificio.

Il Regolamento sulla celebrazione delle unioni civili, approvato dal consiglio nel 2017, aveva individuato come luogo per le celebrazioni la struttura che ospitava la Polizia locale presso il borgo di Cala d’Oliva, ma la relazione tecnica redatta dalla municipale ha accertato l'inidoneità e l’inagibilità dell'immobile sia dal punto di vista igienico sanitario, sia dal punto di vista della sicurezza, in quanto potrebbero verificarsi situazioni di pericolo di crolli e distacchi.

Un accordo ancora da formalizzare attraverso la firma di una convenzione voluta dall’amministrazione comunale e dallo stesso Ente Parco “per venire incontro alle molteplici richieste che stanno pervenendo da cittadini residenti e non residenti in ordine alla celebrazione di matrimoni civili sull'Isola”.

Entrambi condividono l’obiettivo di valorizzare il sito, incrementandone la fruizione, mediante azioni ed iniziative compatibili con gli scopi istituzionali, tra cui la celebrazione di matrimoni.

