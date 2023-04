Ozieri è pronta per ospitare, sabato 6 e domenica 7 maggio, la carovana 2023 di “Monumenti Aperti”

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Peralta, insieme all’Istituzione San Michele, rinnovano questo appuntamento di promozione turistica e culturale messa in piedi dall’Associazione Imago Mundi.

«Un’edizione 2023 che fin dal titolo “Pratiche di meraviglia” vuole essere uno stimolo per giovani e adulti a riscoprire il piacere di meravigliarsi davanti alle bellezze del nostro straordinario patrimonio culturale, mettendo al centro la voglia di (ri)scoprire le bellezze a cui ci siamo involontariamente abituati, quasi facendo finta di "non sapere – non conoscere” ciò che ci apprestiamo a guardare, ascoltare, indagare - sottolineano i promotori -. La meraviglia, quindi, come una condizione emozionale complessa, che unisce timore e sorpresa, ammirazione e reverenza, incantamento e benessere. L’obiettivo è ridurre la distanza che si crea tra il monumento e chi lo guarda, tra il monumento e la comunità che lo ospita».

I monumenti visitabili saranno: il ponte romano Pont’ezzu, il cimitero monumentale, la pinacoteca “G. Altana”, il museo dell’Arte Molitoria, Prometeo, il Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”, la Chiesa della Beata Vergine del Rosario, i Carceri Borgia, la Fontana Grixoni e il percorso sotterraneo, la Grotta San Michele, la Grotta Mara, la Grotta del Carmelo, il Museo Diocesano di Arte Sacra, il Centro Culturale e la Chiesa di San Francesco.

Sabato 6 maggio i siti saranno visitabili dalle 16 alle 20, mentre domenica 7 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

© Riproduzione riservata