La città di Ozieri si illumina delle luci di Natale con un programma di eventi, spettacoli, concerti, intrattenimento e mercatini, dal centro alle periferie. Si comincia venerdì 6 dicembre alle 20.30 al teatro “Oriana Fallaci” con lo spettacolo teatrale “Ribelle – Storie di una notte cambiata” con la regia di Maurizio Giordo, in collaborazione con P.L.U.S. Distretto Sanitario di Ozieri, Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri e La Compagnia delle Donne.

Sabato 7 dicembre alle 18 alla Pinacoteca “G.Altana” un Natale da chef: consigli e segreti dello chef Paolo Asproni, con cooking show, mise en place e i segreti del menu di Natale. Mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre alle 16.30 nella biblioteca comunale il laboratorio di animazione alla lettura “La notte dei pupazzi in biblioteca”, organizzato dalla Istituzione San Michele. Sabato 14 alle 17.30 con partenza dalla piazza Caduti Ozieresi – piazza XXV Aprile la rassegna “Se Non Piove”, con Tricirco che presenta The Great Hermini, spettacolo di magia e illusionismo a cura di Gurdulù Teatro - in collaborazione Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri e Istituzione San Michele.

Domenica 15 dicembre alla Pinacoteca cittadina, dalle 10 "La giornata del Regalo" presso il Centro commerciale naturale Ozieri. A seguire alle 17.30 la rassegna Se Non Piove: Laboratorio di Body Percussion di Maurizio Giordo - Gurdulù Teatro e alle 19 aperitivo con Babbo Natale con l’associazione Moica. Mercoledì 18 nei Giardini del Cantaro, dalle 16 si inaugura il Villaggio Babbo Natale a cura di Happy Island, con il mercatino di Natale Hobbisti creativi, mentre alle 19 la presentazione brani Federico D’Elia Proloco - Istituzione San Michele.

Giovedì 19 alle alle 16.30 nel centro storico arrivano i Zampognari di Sardegna del Centro Commerciale Naturale Ozieri Wiva; venerdì 20 alle 17.30, con partenza dai giardini del Cantaro, una rassegna "Se Non Piove Mediterrarte" che presenta Melassassola spettacolo clown A cura di Gurdulù Teatro - in collaborazione Inoghe Cultura e Spettacolo Ozieri - Istituzione San Michele, seguirà il mercatino di Natale Hobbisti creativi dalle 16 in piazza Carlo Alberto (Cantareddu): sabato 21 dicembre nelle piazze Carlo Alberto e Garibaldi lo spettacolo “Fuoco e luci”, una parata di costumi natalizi, ali luminose, trampolieri, giocolieri e bolle di sapone, organizzato dal Centro Commerciale Wiva.

Domenica 22 dicembre alle 17.30 al museo archeologico “Alle Clarisse” lo spettacolo iterattivo per famiglie “Around the World” con Lucia Dore, produzione Maldimarem, Bocheteatro, La gatta sul tetto che scotta – Istituzione San Michele. Sabato 28 alle 19.30 alla cattedrale dell’Immocalata “Movin’on Up Gospel Choir a cura della Proloco e lunedì 6 gennaio alle 16.30, l’evento “A Cantamus Sos Tre Rese” organizzato da Proloco – Coro Santu Nigola e Coro Città di ozieri. Gli eventi sono organizzati dagli assessorati comunali alla Cultura, e alle Attività produttive del Comune di Ozieri e dall'Istituzione San Michele, con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale Ozieri Wiva, della Pro loco e delle associazioni cittadine.

