Si chiama Arci ed è scomparso il 13 dicembre da Ozieri. Non è un semplice cane, ma è la principale compagnia di un ragazzo ozierese gravemente disabile di 27 anni, di nome Mattia. Che è ovviamente molto dispiaciuto per la mancanza del suo caro amico e non vede l'ora che torni a casa.

La foto che li ritrae insieme è stata diffusa sui social da familiari e amici. «Mattia aspetta il regalo di Natale più grande e apprezzato: ritrovare il suo fedele compagno - scrivono gli amici -. Arci è un meticcio marrone, microchippato e pesa 6 chili circa. Chiunque lo veda ci avvisi. Farà certamente un'opera buona e meritoria e renderà felici due esseri viventi che hanno bisogno l'uno dell'altro».

Sinora c'è stata una grande mobilitazione per ritrovare il cagnolino, tutti i tentativi sono risultati finora vani.

© Riproduzione riservata