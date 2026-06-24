Mettere al centro la persona, trasformando l’ascolto in un'azione concreta e comunitaria. Nasce da questa premessa “Tessitori di Legami nella comunità ozierese”, l’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Ozieri con il patrocinio del Comune di Ozieri.

L'appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno alle ore 18.30, nella chiesa di San Francesco, dove saranno presentati alla cittadinanza i risultati dell'attesa ricerca “Diversamente giovani”. L’indagine, curata da Raffaele Callia, è il frutto di un lavoro sinergico tra la Caritas diocesana di Ozieri e il Servizio Studi e Ricerche di Caritas Sardegna. Lo studio ha coinvolto un nutrito gruppo di cittadini over 65 del territorio, che hanno condiviso esperienze, riflessioni, ricordi, ma anche bisogni concreti e aspettative per il futuro. Adottando un metodo scientifico capace di coniugare il rigore dell'analisi statistica alla profondità delle storie di vita vissuta, l’indagine ribalta la narrazione tradizionale sulla terza età: l’allungamento della vita non viene visto come un peso assistenziale, bensì come una straordinaria risorsa strategica e un patrimonio di memoria da custodire.

La ricerca si configura quindi come un vero e proprio atto d’amore e di prossimità, un punto di partenza per tessere una rete di solidarietà dove gli over 65 non siano semplici destinatari di cura, ma protagonisti attivi della comunità. Il programma della serata e la tavola rotonda L’evento di venerdì sarà un importante momento di confronto aperto a tutti i cittadini. La serata, condotta da Stefania Pusceddu (responsabile della comunicazione di Caritas Sardegna), si aprirà con il racconto della nascita del progetto ( a cura della Caritas diocesana) e con l’intervento del relatore Raffaele Callia ( responsabile del Servizio Studi e Ricerche di Caritas Sardegna), che presenterà i principali dati emersi dal volume. Subito dopo, la parola passerà direttamente ai volti e alle voci dei protagonisti. Il cuore del dibattito sarà la tavola rotonda, alla quale prenderanno parte diversi ospiti illustri della comunità locale, tra i quali il vescovo mons. Corrado Melis e il sindaco di Ozieri, Marco Peralta.

La ricerca sarà un punto di partenza per pensare già da questa serata al futuro, per definire i “prossimi passi” con proposte e obiettivi sociali da portare avanti. A tracciare il significato profondo dell’incontro e di questa importante ricerca è il direttore della Caritas diocesana di Ozieri, don Antonio Loi: «La ricerca Diversamente giovani, - commenta don Antonio Loi, - ci ricorda che gli anziani non sono solo portatori di bisogni, ma custodi di esperienze, relazioni e speranza. Con questa iniziativa vogliamo restituire alla comunità la voce degli anziani di Ozieri, raccolta attraverso un percorso di ascolto “di casa in casa” che ci ha permesso di conoscere bisogni, desideri e risorse spesso poco visibili.»

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