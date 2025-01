La Asl di Sassari riattiva ad Ozieri i posti letto di Day hospital di Neurologia. La Sc di Neurologia dell’ospedale “Antonio Segni” di Ozieri, guidata dal medico Gianluca Deiana, garantirà attività di diagnosi e terapia delle principali malattie neurologiche a carattere cronico ed altamente specialistico, quali la sclerosi multipla, malattie infiammatorie del sistema nervoso periferico, forme complesse di demenza, malattie cerebrovascolari incluse le malattie delle arterie del collo (carotidi e vertebrali).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20, e il sabato, dalle ore 8 alle 14, garantendo una capacità di ricovero di otto pazienti al giorno e tutta la consulenza neurologica del presidio ospedaliero.

«Dopo due anni, siamo riusciti a riattivare la Sc di Neurologia, con l’attivazione dei posti letto di Day hospital e l’attività ambulatoriale specialistica, un servizio molto atteso e inserito all’interno della rete socio assistenziaria del territorio che siamo certi fornirà una risposta precisa alle esigenze della popolazione del nord ovest Sardegna», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

Diversi i servizi offerti, dalla neurologia generale all’ambulatorio di sclerosi multipla. Nel mese di febbraio verranno attivati anche l’ambulatorio per il trattamento con tossina botulinica delle distonie e spasticità focali, laboratorio di elettroencefalografia per i pazienti ambulatoriali.Verrà inoltre progressivamente implementata l’attività del laboratorio di neurofisiologia con l’esecuzione dei potenziali evocati visivi, acustici e somatosensoriali, e l’elettromiografia di singola fibra per la diagnosi di Miastenia gravis. Per tutte le prime visite ambulatori è possibile acceder al servizio tramite Cup con impegnativa del medico curante.

