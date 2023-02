Il comune di Ozieri ha pubblicato l'avviso pubblico per la nomina di cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione San Michele, organismo strumentale del Comune per la gestione dei servizi culturali e turistici.

"L'incarico dei membri del Cda viene conferito per definire le strategie per la valorizzazione delle finalità dell'Istituzione San Michele, compresa la soluzione di accedere a finanziamenti pubblici e privati; definire i costi di accesso ai servizi a domanda individuale aventi carattere occasionale o straordinario o comunque di scarsa rilevanza economica nei casi non regolati dalla disciplina generale delle tariffe stabilita dal Consiglio comunale - si legge in una nota -. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul piano programma annuale delle attività, sul bilancio annuale e pluriennale, sul conto consuntivo; ha inoltre competenza sulla formulazione di proposte da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale, per la determinazione delle tariffe per l'accesso ai servizi pubblici locali a domanda individuale affidati alla propria gestione dal Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali deliberati dallo stesso Consiglio comunale. Ai componenti del Cda non spetta alcun emolumento ad eccezione del rimborso spese, opportunamente documentate, sostenute per attività collegate alla propria funzione e autorizzate dal presidente".

Le domande e i documenti dovranno essere inviati entro le 11 del 17 febbraio all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it. Nella mail Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: ''Avviso per la nomina di n° 5 membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione San Michele ''. Non è consentita la consegna a mano o l'invio per posta cartacea.

© Riproduzione riservata