Ozieri: pronto il campo sportivo in sintetico “S.Zintu”L’intervento andrà a soddisfare le esigenze di tante squadre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Ozieri potrà disporre di un campo sportivo riqualificato grazie al progetto per la posa del manto erboso sintetico. Si tratta dell’area gioco intitolata a Salvatore Zintu. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente l’opera attingendo le risorse finanziarie dal bilancio comunale. L’intervento andrà a soddisfare le esigenze delle tante squadre, soprattutto giovanili, che necessitano di un campo di allenamento funzionale e dignitoso.
L'assessore ai Lavori Pubblici, Luca Manca, aveva presentato nei mesi scorsi alla Giunta comunale la proposta di delibera che prevede la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo da calcio a 7 intitolato a "S. Zintu" ma meglio noto come "Masaleddu".
Un'opera finanziata totalmente da fondi comunali, ritenuta strategica, funzionale e attesa ormai da tanto tempo dalle società sportive presenti in città. Una fase che si era conclusa con l'iter progettuale previsto per legge, seguita dalle procedure successive di espletamento della gara d'appalto ed inizio lavori in fase di conclusione che permetteranno di consegnare uno spazio efficiente alla comunità.