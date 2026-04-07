Proseguono le opere di spianamento necessarie per rendere accogliente il quartiere fiera di San Nicola, per gli eventi in programma ad Ozieri nei mesi di aprile, giugno e ottobre.

Sono stati effettuati lavori di stero e riporto di materiali drenanti di cava, per ampliamento di nuovi stalli espositivi esterni ed inoltre nell'area esterna adiacente a viale Pietri e zona artigianale di "Sas Pedras Frittas" un'altra area di 2000 metri quadri circa per parcheggi, oltre a quella ricavata già da due anni fa di oltre 4000 metri quadri. Opere che hanno l’obiettivo di migliorare la logistica e la fruibilità del centro espositivo territoriale.

L'intenso lavoro di questi mesi nasce dalla collaborazione fra l’assessorato ai Lavori pubblici e Manutenzioni e l’assessorato alle Attività Produttive Mostre e Fiere guidato da Mario Piras, unitamente alle strutture organizzative dei due servizi, interventi che stanno dando i primi risultati positivi con spazi in grado di accogliere al meglio le aziende che vorranno utilizzare la vetrina fieristica con i prodotti di produzione o del bestiame d'allevamento.

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