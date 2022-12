Niente da fare: Arci non è stato ancora ritrovato. Il cane meticcio marrone, 3 anni, microchippato, del peso di 6 kg, uno dei migliori amici e compagni di giochi di Mattia, un ragazzo 27enne disabile di Ozieri, è scomparso alle ore 23 del 13 dicembre dalla casa di via Monserrato (zona seminario) e di lui si sono perse le tracce, nonostante mezza Ozieri e non solo si è prodigata (e si sta prodigando) nelle ricerche.

Anche nelle campagne circostanti alla cittadina. La famiglia di Mattia ha da oggi promesso una ricompensa a chi trovasse o desse informazioni sull'animale.

Anche e soprattutto per dare una gioia a Mattia, che non vede l'ora di riabbracciare il suo amico fedele, a cui è profondamente affezionato. Una storia di amicizia e di valori che sta commuovendo la Sardegna.



© Riproduzione riservata