Canti e balli per le vie di Ozieri, una iniziativa dal titolo “Ludotecando...Piccoli artisti sotto un cielo natalizio” in programma venerdì 13 dicembre, alle ore 17.30, con partenza dalla ludoteca comunale.

Si tratta di un appuntamento invernale dell’evento realizzato durante l’estate, frutto di un percorso progettuale che piano piano si sta consolidando, un concreto lavoro di rete nato da una cooperazione tra servizi che hanno integrato risorse, strumenti e metodologie di lavoro, sperimentando un vero processo di costruzione di un modello di inclusione, che visti i positivi risultati raggiunti, incoraggia continuità.

L’evento itinerante vedrà coinvolti i bambini e le bambine che frequentano le ludoteche comunali e i loro giovanissimi tutor, i piccoli elfi canteranno e balleranno lungo le vie principali di Ozieri davanti alle vetrine delle attività del Centro commerciale naturale Ozieri Wiva, che hanno aderito all'iniziativa, e che ospiteranno gli alberi di natale da loro realizzati.

L’iniziativa è organizzata dalle educatrici del Servizio di Educativa Territoriale, dal Servizio App Giovani del Centro per la famiglia Lares del Plus Distretto Sanitario di Ozieri, in collaborazione con le Ludoteche comunali, l’equipe del progetto Gio.I.A., l’associazione Inoghe cultura e spettacolo Ozieri, l’ Asd DanceOzieri Academy, il Ccn Ozieri Wiva, e con il patrocinio del Comune di Ozieri.

