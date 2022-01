L'ospedale Antonio Segni di Ozieri era dei uno pochi ospedali sardi ad essere Covid free, nonostante le gravi problematiche del momento. Non è più così. Nel reparto Medicina 15 pazienti sono risultati positivi al Covid-19. La situazione sanitaria è perciò diventata molto delicata.

"In questo momento non è possibile trasferire i pazienti in altre strutture ospedaliere, poiché anch'esse sono alle prese col picco della pandemia - spiega Vito La Spina, direttore sanitario dell'Asl n.1 di Sassari - Stiamo ovviamente seguendo la situazione dell'ospedale di Ozieri e non appena ci saranno le condizioni prenderemo i provvedimenti opportuni. Sottolineo inoltre che il personale ospedaliero, pur in emergenza, sta dando il massimo delle possibilità".

In queste condizioni si allungano le liste di attesa, soprattutto per i ricoveri e le operazioni chirurgiche.

"Un altro aspetto che mi preoccupa moltissimo", precisa il sindaco di Ozieri, Marco Murgia. Nel principale centro del Logudoro sono 147 i positivi al Covid-19.

