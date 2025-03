Va in archivio con successo la quarta edizione la presentazione degli stalloni, un appuntamento ormai molto atteso dal comparto con oltre 250 allevatori che hanno affollato il Centro di Riproduzione Equina di Su Padru-Ozieri. Primo atto della campagna di fecondazione 2025 che come sempre garantisce alle fattrici selezionate della Sardegna sia la monta naturale, sia la fecondazione con seme fresco e congelato. L’obiettivo è migliorare la qualità dei cavalli per l'equitazione e il galoppo. All’evento hanno partecipato oltre l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta anche il Vice Presidente della Regione Giuseppe Meloni e il Presidente della Commissione Agricoltura Antonio Solinas. Come ha evidenziato l'assessore regionale all'Agricoltura Satta «Un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della genetica che conferma il primato sardo nell'allevamento equino».

Il direttore dell'Asvi Raffaele Cherchi ha ribadito: «Questo è il momento dell'incontro tra l'istituzione con gli allevatori, i primi attori del comparto. Questa è la fucina da cui tutto parte». Sono stati presentati 14 stalloni. Tre le novità: per la linea salto ostacoli l’Anglo Arabo francese Potter de Manaou, figlio del leggendario Ryan d'Azex campione internazionale nel Salto Ostacoli; per la linea corsa il purosangue rabo Tornado by Zucchele, che in carriera su 28 gare ha ottenuto 16 vittorie e 9 piazzamenti, e l'irlandese purosangue Lethal Force, vincitore di gare di Gruppo 1 e di diverse corse classiche. Per la linea sportiva, quella dedicata al salto e alle altre discipline dell'equitazione, sono stati presentati sei stalloni: il tedesco Cloud Z; i belgi Babalou de Ligny, Gayatry Van't Welthof e Ugo de Vy Z; i francesi Vasnupied de Jonkiere e Potter de Manaou.

Per la linea corsa sono stati presentati otto riproduttori: gli anglo arabi Carghese Des Landes e Paban de France (dalla Francia); il formidabile anglo arabo sardo De Tzaramonte (11 vittorie e un secondo posto su 12 corse); la novità Tornado by Zucchele; due purosangue inglese provenienti dagli Usa, Suteki Shinsukekun e War Command; il grigio irlandese Lethal Force.

© Riproduzione riservata