Il Comune di Ozieri ha inaugurato la piscina comunale "Milena Seu" con la benedizione impartita da don Roberto Arcadu.

L’assessore ai Lavori pubblici Giueseppe Volpe ha svolto un’attività di raccordo, collaborazione, consulenza e supporto tra amministrazione, uffici comunali, imprese e professionisti e il Comune ha potuto così realizzare gli interventi sull’impianto sportivo restituendo lustro ad una struttura che offre un servizio non solo per Ozieri ma per tutto il territorio.

Alla inaugurazione erano presenti tanti cittadini e le autorità istituzionali, tra cui commissario di della Polizia di Stato di Ozieri, Ettore Floris ed il capitano dei Barracelli Gigi Tola, la Polizia locale e chi, a vario titolo, ha contribuito alla realizzazione della ristrutturazione, come imprese e professionisti incaricati. All’evento era presente anche il sindaco di Oschiri, Roberto Carta.

La struttura è dotata di una reception per chiunque voglia informarsi su corsi ed attività che stanno per partire.

