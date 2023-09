L'amministrazione comunale di Ozieri guidata dal sindaco Marco Peralta ha individuato una nuova collocazione per il mercato cittadino. La decisione è stata presa a seguito dell'inizio dei lavori di rifacimento piazza Garibaldi, che avranno una durata di circa quattro mesi. Gli amministratori hanno incontrato gli ambulanti e, assieme alle rispettive associazioni, si è cercata una soluzione che potesse andare incontro alle esigenze di tutti, cittadini, commercianti ed ambulanti.

«Erano state valutate varie proposte, tra cui una sistemazione presso l’area antistante il cimitero o a Punta Idda, dove anni fa si era già svolto il mercato - fanno sapere dal Comune -. Si è optato inizialmente per un posizionamento al centro della città, che desse più opportunità ai commercianti, partendo dall’unione delle due piazze, piazza Cardinal Pompedda, via Trento, piazza San Francesco e lo spiazzo sopra il parcheggio dietro il municipio».

«Si è constatato – continuano – però che nelle due giornate in cui si è svolto il mercato di martedì 19 e venerdì 22, sono state troppe le difficoltà ed i disagi sia per i commercianti che per i cittadini. Si è quindi cercata e trovata una soluzione alternativa che ha trovato l’accordo di tutti. Dalla prossima settimana, il mercato si svolgerà in piazza Carlo Alberto, il tratto dell’unione di piazza Garibaldi e piazza Cardinal Pompedda. Sarà libera la circolazione da via Umberto a piazza cardinal Pompedda e in via Cirenaica, per utilizzare i parcheggi sotto le piazze ed anche per arrivare in via Roma e da piazza San Francesco agli ambulatori medici». Sempre a Ozieri, sono stati riaperti la piscina comunale e i giardini di San Gavino.

© Riproduzione riservata