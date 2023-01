Sono stati il sindaco Marco Peralta, il presidente del Consiglio comunale e un consigliere di opposizione ad arrivare per primi, questa mattina, al pronto soccorso dell'ospedale "Antonio Segni" di Ozieri.

Ciò all'indomani dell'annuncio della chiusura notturna temporanea della struttura.

«La difesa per l’ospedale non ha colori politici - ha dichiarato il primo cittadino -. Come ho avuto modo di spiegare nel comunicato dell’amministrazione comunale, il confronto odierno con Asl e Assessorato ha portato a un pronto riscontro. Ozieri ha dunque ricevuto risposta immediata alle sollecitazioni per ovviare alla chiusura temporanea del Pronto Soccorso».

«Vigileremo ora per ora e cercheremo di accorciare al massimo i tempi per il ripristino del Pronto Soccorso», conclude il primo cittadino.

