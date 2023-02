C'è un nuovo intervento del Comune di Ozieri nel settore della viabilità rurale.

Stavolta l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Peralta è intervenuta con un intervento provvisorio e “tampone” per l'eliminazione delle problematiche al piano viario della strada rurale Rizzolu- Pesde Semene, tra Ozieri e Chilivani. «Si precisa che l'intervento odierno – sottolineano gli amministratori – è mirato a limitare temporaneamente le problematiche di circolazione del tratto viario, per consentire alle aziende agricole ed alle famiglie residenti nella zona, di poter usufruire al meglio della strada».

«In realtà – prosegue il Comune di Ozieri – questo intervento è stato possibile mettendo in campo risorse economiche molto limitate, in attesa di poter espletare le procedure di consegna dell'opera più importante per tale sito, che sarà oggetto di un intervento programmato e, di prossima esecuzione, dell'importo complessivo di 200mila euro (fondi RAS). Ci scusiamo per il disguido durante questa fase “provvisoria” sperando di fare cosa gradita a chi da anni chiede attenzione e risoluzione al problema. Seguiranno prossimamente altri interventi in altre strade rurali».

Intanto il Comune ha anche ottenuto 600mila euro, con l'approvazione della finanziaria regionale per strade, sia urbane che extra urbane, arredo urbano e impianti sportivi. Va avanti anche la programmazione di riordino del verde pubblico mediante la risistemazione dei Giardini pubblici. La prossima tappa saranno i giardini di San Gavino.

