A cento anni non ha voluto rinunciare alla sua eleganza e alla cura dei particolari, come ha sempre fatto. Oggi nella chiesa di San Francesco, a Ozieri, con una messa celebrata da don Roberto Arcadu, insieme ad Antonio Delogu il sindaco Marco Peralta ha festeggiato con tutti i parenti il secolo di vita di zia Cischedda Meridda.

Un sorriso per tutti, la nuova centenaria ha accolto i presenti con grande affetto ed umanità, ricordando la sua profonda fede che l’ha accompagnata per tutta la vita. Alla fine della messa, l'amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino, le ha donato una pergamena in ricordo del lieto evento.

A lei vanno i più cari auguri dell’amministrazione e di tutta la comunità ozierese. La giornata è proseguita con una festa in suo onore celebrata con tanti dolci ed una torta condivisa dai tanti presenti all'evento vissuto circondata dall'affetto dei suoi cari. L'abbraccio è giunto anche dalle persone che, pur non partecipi ai festeggiamenti, hanno espresso i loro migliori auguri a zia Cischedda.

