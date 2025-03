Il Cav Centro Antiviolenza – Spazio Donna del Plus Distretto Sanitario di Ozieri, in occasione del mese nel quale ricorre la Giornata Internazionale che celebra i Diritti delle Donne, ha previsto una nuova iniziativa: “ Non sono sessista ma…Uomini e donne vogliono davvero cose diverse?”.

L’iniziativa si terrà il 21 marzo a Ozieri, al teatro Fallaci alle 10 (rivolto alle scuole) e alle 18 è aperto a tutti, mentre a Bono l’appuntamento è il 22 marzo alle ore 11 nell’Aula Magna dell’istituto superiore Segni.

Sarà l’occasione per riflettere su temi come educazione e prevenzione, patriarcato e mascolinità, stereotipi, discriminazioni e violenza di genere, con due ospiti di rilievo: l’autore Lorenzo Gasparrini e la sociologa Sara Farris.

Interverrà inoltre Monserrato Bacciu, docente di storia e filosofia. L’obiettivo è accendere spie e segnali d’allarme riguardo la “normalizzazione” dei linguaggi e di alcune pratiche che hanno condizionato l’immaginario nel tempo, con la consapevolezza che il problema non appartiene al singolo, ma si tratta di una questione che riguarda l’intera comunità.

Da anni, è infatti intenzione del servizio avviare un reale e concreto processo di cambiamento che possa radicalmente sovvertire l’andamento di questo fenomeno.

Nelle due giornate saranno protagonisti i bambini coordinati dall’animatrice Stefania Biddau (Memò Atelier Educativo), con interessanti letture ed interpretazioni tratte dal libro di Francesca Cavallo “ Storie Spaziali per Maschi del futuro”. Si esibiranno inoltre nella danza, Martina Mazza e Miriam Lutzu (ASD DanceOzieri Academy) accompagnate dall’attrice Maria Antonietta Sanna (Inoghe Cultura e Spettacolo), nel pezzo “Todo Cambia”, e nella performance “Gli anni che passano…”, vedremo impegnata l’attrice Maria assunta Becca ( La Compagnia delle Donne).

© Riproduzione riservata