«Una nuova struttura di Cardiologia dove però non c’è un Cardiologo. Sembra surreale ma purtroppo è la triste realtà che si vive all’Ospedale Segni di Ozieri, dove, nonostante la creazione di una struttura sanitaria dedicata, per potersi sottoporre ad una visita Cardiologica è necessario prendere appuntamento e recarsi all’Ospedale di Alghero».

Questa la nuova denuncia della consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca, sul presidio ospedaliero di Ozieri.

«I medici sono costretti, qualora i pazienti dovessero aver bisogno di una visita al cuore, a presentare formale richiesta di visita cardiologica presso la Sssd di Cardiologia dell’Ospedale di Alghero. Penso che con il confezionamento dell’ennesima scatola vuota, infiocchettata a parole ma vuota di contenuti, in questo caso si è toccato veramente il fondo - prosegue l'esponente pentastellata -. La mancanza di un Dirigente medico di Cardiologia si pone in contrapposizione con la mission dell’Atto aziendale stesso che prevede che vengano assicurate la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle patologie per il territorio di propria competenza, ma soprattutto suona come una grave presa per i fondelli dei cittadini che attendono risposte e il diritto di potersi finalmente curare nel territorio».

Desirè Manca ha presentato, sulla vicenda, un'interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria.

© Riproduzione riservata