Nuovi investimenti dell'amministrazione comunale di Ozieri guidata dal sindaco Marco Peralta nel settore dei Lavori pubblici, per un totale di 95mila euro. Gli interventi, inclusi nella variazione di bilancio fatta nel mese di novembre, interesseranno il completamento di diversi tratti di marciapiede di alcune vie di San Nicola, per il quale saranno messi i campo 50mila euro, e il rifacimento di diversi tratti di strade rurali in condizioni critiche, dove saranno spesi 21mila euro.

Il tutto, spiega il primo cittadino: «Dopo un’attenta fase di valutazione delle risorse del bilancio disponibili, senza far ricorso a mutui o finanziamenti esterni. Le vie di San Nicola interessate dai lavori - prosegue Peralta - sono il largo Maria Teresa Cau, largo Tonino Ledda, via e traversa Monsignor Angioni, via Canonico Salis, via Tenente Carta, largo Berlinguer, via De Rosas e via Achena, cui andranno aggiunti alcuni lavori di manutenzione del manto stradale. Qualora i fondi attuali non dovessero essere sufficienti si provvederà, ad ultimazione dei lavori, ad un eventuale rifinanziamento per la loro definizione. Per ciò che concerne le strade rurali, molto estese nel nostro Comune, posto che un primo intervento verrà realizzato nella strada di Rizzolu (la parte più prossima a quella di Perde Semene) si cercherà di intervenire prioritariamente nei tratti più sconnessi, più densamente trafficati ed in zone più densamente popolate».

Ci sono anche buone notizie per bambini e genitori: verranno, infatti installati nuovi giochi nei giardini del Cantaro grazie a un fondo predeterminato, per un impegno finanziario di circa 24mila euro. Due interventi sono previsti infine per Chilivani: il primo riguarda l’installazione di una recinzione delle scuole medie; il secondo è previsto negli spiazzi retrostanti via dei Ferrovieri, dove si realizzerà per i bambini del quartiere una porzione di campo di pallacanestro.

