Una semplice pulizia di uno spazio verde al lato del municipio di Ozieri che non si faceva da tanto tempo e che quindi è stata ordinata dal sindaco Marco Peralta.

Poi la piacevole sorpresa, di cui in tanti si erano dimenticati. Una volta tagliato un grosso rampicante è ricomparsa infatti, attaccata ad un muro, una bellissima scultura in pietra che raffigura la Madonna con un bambino.

Fatto che ha destato parecchia curiosità nella cittadina, ma che lo stesso sindaco intende valorizzare.

"Quello spazio accanto al municipio era diventato malsano e anche maleodorante - spiega il sindaco di Ozieri Marco Peralta -. Per cui ho dato disposizione di pulizia e taglio di disordinati arbusti. Quindi la piacevole sorpresa della scultura. All'inizio pensavamo fosse del famoso scultore sardo Pinuccio Sciola, visto che in municipio sono conservate alcune sue opere. Ma dalle prime verifiche dovrebbe essere stata realizzata a fine anni ‘60 o all'inizio dei ‘70 da un ozierese scomparso diverso tempo fa. Cercheremo di scoprirne con esattezza l'identità e di tenere in maniera decorosa questo suggestivo angolo della cittadina".



