L'Egas ha dato il via libera al progetto di riqualificazione idrica per 2.324 metri di nuove condotte idriche di Ozieri per un importo di oltre 1 milione 200mila euro.

"Non si tratta del primo intervento di questo tipo nel paese del Logudoro, ma nel corso degli ultimi anni il centro abitato è stato interessato da diversi lavori di ammodernamento della rete idrica, con la realizzazione di nuove condotte e l’inserimento di sistemi di ingegnerizzazione che hanno consentito, via via, di contrastare e contenere la dispersione dell’acqua e arrivare ad una migliore gestione a monte degli impianti", fanno sapere da Egas.

I lavori saranno immediatamente appaltati da Abbanoa.

Il prossimo intervento in programma permetterà di realizzazione oltre 2 chilometri di condotte in ghisa sferoidale, materiale altamente resistente e durevole nel tempo, in Via Alfonso Lamarmora, Via Pasquale Tola, Via Ugo Foscolo, Via Alcide De Gasperi, Via Canonico Salvatore Cossu, Via Rino Canalis, Via Vittorio Veneto, Via Andrea Salis Solinas, Via Paolo Comida, Via Tripoli, Via Giuseppe Grixoni.

Per il presidente di Egas Fabio Albieri «i risultati raggiunti nel comune di Ozieri sono la dimostrazione che con una programmazione attenta e interventi mirati possiamo contrastare con forza il fenomeno della dispersione idrica e ridurre così gli sprechi a tutela dell’ambiente».

