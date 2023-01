Altro intervento portato a termine dall'amministrazione comunale di Ozieri. Il sindaco Marco Peralta ha, infatti, annunciato che sono stati ultimati, in maniera celere, i lavori di tinteggiatura e sistemazione dei fili elettrici in undici aule e nell’androne d’ingresso della scuola primaria "Sebastiano Satta" di Punta Idda.

«I lavori, fatti a tempo record - ha dichiarato il primo cittadino - sono stati effettuati in modo eccellente dalla ditta affidataria, rispettando alla perfezione i tempi di lavoro e di consegna. I bambini torneranno a scuola dopo la sosta per le ferie natalizie in un ambiente molto più dignitoso di quello che avevano lasciato».

Proseguono anche gli eventi natalizi: domani, dalle 15.30, l'associazione culturale Lughenè proporrà, nel museo archeologico "Alle Clarisse", un laboratorio sulla Befana. Seguirà "A cantamus sos tres res", evento organizzato dall'associazione San Leonardo Didda Noa che si svilupperà nelle vie del centro storico.

