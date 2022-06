Brutto incidente all’alba a Ozieri.

Per cause in corso di accertamento una Seat Ibiza si è schiantata contro un muro mentre percorreva la parte alta di via Roma.

A bordo una coppia di giovani, soccorsa dal personale del locale distaccamento e dai sanitari del 118.

Sul posto i carabinieri di Ozieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata