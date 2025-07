Il Comune di Ozieri “incassa” 4, 6 milioni dai fondi del Piano di sviluppo territoriale.

Ieri mattina, ospiti nel Comune di Nughedu San Nicolò, i sindaci dell’Unione dei Comuni del Logudoro e della Comunità Montana del Goceano, hanno sottoscritto con l’assessore regionale alla programmazione Giuseppe Meloni - ed alla presenza del Capo di Gabinetto Gian Luigi Sotgia- l’atto aggiuntivo del Piano di Sviluppo Territoriale. Ad Ozieri sono stati assegnati importanti finanziamenti richiesti dall’amministrazione comunale suddivisi di cui 1 milione e 530mila euro per il quartiere fieristico di San Nicola, 900mila per la ristrutturazione dell’asilo nido la Cicogna, oltre 1 milione per il palazzetto dello Sport Giampiero Murratzu e 1 milione e 100mila per la sistemazione dell’impianto sportivo di San Gavino.

«L’amministrazione comunale di Ozieri ha puntato su queste 4 strutture che ritiene strategiche – osserva il sindaco Marco Peralta - sia sul piano di sviluppo economico del territorio che sul piano sociale, con un occhio di riguardo ai nostri bambini ed allo sport, sul quale abbiamo investito e stiamo investendo tanto anche con risorse proprie».

