Arriva una buona notizia per automobilisti, motociclisti e camionisti. A darla è il sindaco di Ozieri Marco Peralta.

Oggi infatti è stata aperta al traffico la bretella di ricongiungimento che, dalla vecchia strada per Sassari, porta alla nuova Sassari-Olbia.

«Finalmente potremo risparmiare km e carburante per i nostri movimenti - dichiara il primo cittadino –. È stato aperto anche un tratto di 4,8 km della nuova Sassari-Olbia che permetterà agli utenti di viaggiare in maggior sicurezza. Un altro tassello importante per la crescita delle vie di comunicazione del Nord Sardegna».

