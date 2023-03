Cinema e tradizioni agricole sono le parole d'ordine del progetto ''A Bentulare Siat'', promosso e organizzato dall'Istituto Comprensivo di Ozieri, diretto dal Professor Paolo Carta e la collaborazione della professoressa Caterina Satta e dall'Istituto Comprensivo di Buddusò, guidato dal dottor Andrea Nieddu, in collaborazione con l'associazione culturale bolognese Carta Bianca APS, e finanziato dal Ministero della Cultura e dell'Istruzione.

Da febbraio gli alunni delle scuole elementari di diversi comuni della Sardegna saranno coinvolti in un percorso che si focalizzerà sulla sensibilizzazione ed educazione all'immagine e per le classi quarte e quinte anche sulla realizzazione di un documentario incentrato sulla filiera del grano.

Si comincerà dagli alunni delle scuole primarie che, coordinati dagli insegnanti referenti Agostino Saba e Rita Murgia, e dagli Operatori di Educazione Visiva a Scuola di Carta Bianca Aps, scopriranno cosa significa davvero ''Bentulare'' attraverso un mezzo accattivante ed educativo come il cinema.

Da febbraio a ottobre 2023 il progetto ''A Bentulare Siat'' accompagnerà più di 560 bambini dei comuni di Ozieri, Mores, Tula, Pattada, Buddusò e Alà dei Sardi in un percorso formativo a cura di esperti che si concentrerà sia sulla storia del cinema e sul linguaggio cinematografico sia sul funzionamento della filiera del grano, dalla trasformazione del prodotto in farina fino al pane. Il tutto avrà una durata di circa un mese di lezioni suddiviso tra febbraio, marzo, aprile e ottobre: dopo una fase di presentazione in aula nel periodo dal 6 all'11 febbraio 2023, seguiranno in marzo le lezioni teoriche on-line, dopodiché dal 12 al 18 aprile 2023 le classi dalla prima alla terza seguiranno un percorso di educazione all'immagine presso il Cine -Teatro di Ozieri ''O. Fallaci'' e saranno stimolate all'analisi e riflessione sul linguaggio audiovisivo dall'attore e autore teatrale e cinematografico Daniele Monachella dell'Associazione Bòghes, con all'attivo diversi progetti di rilievo nazionale.

Per le quarte e le quinte è previsto un laboratorio audiovisivo sulla produzione di un documentario per raccontare la filiera, e una visita guidata da esperti nel settore, presso una rappresentativa e moderna azienda dell'oristanese, per toccare con mano e documentare le nuove tecniche della coltivazione e lavorazione del grano. A ottobre 2023 gli studenti di quarta (ora passati alla quinta) andranno sul campo per assistere alla semina. Tutte le fasi del progetto saranno oggetto di documentazione da parte del team organizzativo e andranno a comporre un prodotto finale che si concentrerà sia sull'attività didattica in classe sia sull'esperienza diretta dei bambini sul territorio.

I referenti dell'istituto che hanno ideato e presentato l'idea ai docenti degli Istituti e ai vari Partner, saranno guidati da: Marilisa Murgia, producer e responsabile scientifico del progetto, Giulio Filippo Giunti, Regista e autore, Gabriele Murgia, film-maker, Domenico Parrino, montatore e Luca Corraini, social media manager dell'Associazione Carta Bianca, organizzazione con sede in provincia di Bologna, che opera dal 2010 proprio con l'intento di promuovere il territorio attraverso il mezzo cinematografico. Al suo fianco, oltre alle scuole coinvolte, altri importanti partner locali: Associazione Bòghes, Comune di Ozieri, Coldiretti Sardegna, Molino e Museo Galleu di Ozieri, Fattoria didattica Sa Tanca e Muros Rujos, Panificio di Sanna e Panificio di Canu di Ozieri, CineTeatro ''O. Fallaci'' di Ozieri, CineTeatro di Ittiri.

