Aggressione di tre cani di grossa taglia e parte la denuncia. L’episodio risale allo scorso mercoledì a Ottava, borgata di Sassari, ma è trapelato di recente. Una 26enne camminava in via Sarippa con al guinzaglio due cagnolini quando un pitbull e altri due molossi, non sorvegliati, sono saltati addosso ai primi.

Le conseguenza sono state ferite importanti e ne ha fatto le spese in particolare uno dei due meticci, che ha riportato la perforazione dei polmoni e una zampa maciullata. Lesioni anche a danno dell’altro cane, della giovane proprietaria e della madre intervenuta per aiutarla. Secondo una ricostruzione l’assalto sarebbe arrivato fino all’abitazione delle due donne che stavano cercando rifugio tra le mura domestiche.

L’arrivo di due passanti ha fatto allontanare il trio di animali. In seguito sono arrivati il 118, che ha condotto al pronto soccorso le signore, la polizia locale e le guardie zoofile. Queste ultime hanno sanzionato il padrone dei cani per omessa custodia mentre la Municipale, giovedì, ha ricevuto la denuncia delle signore assistite dall’avvocato Mario Pittalis. Il proprietario multato ha risposto che della vicenda si occuperà chi indaga e non ha voluto rilasciare commenti.

