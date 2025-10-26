Ossi, residenti e commercianti: «Vogliamo una cassa continua»Installarla, dicono, rappresenterebbe «un importante servizio per migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi»
Una richiesta impellente degli abitanti e dei commercianti di Ossi al Banco di Sardegna.
Il paese alle porte di Sassari, che conta 6mila residenti e oltre 150 partite Iva, chiede l’installazione di una cassa continua nella filiale della banca.
«La sua assenza - scrivono in un comunicato - rappresenta un disagio significativo per chi necessita di versare contanti in sicurezza e fuori dagli orari di sportello, costringendo molti operatori a recarsi nei comuni limitrofi o a trattenere somme di denaro di contante, con evidenti rischi e difficoltà operative».
Installare la cassa, continua la nota, rappresenterebbe «un importante servizio per migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi di cassa, garantire maggiore efficienza e autonomia ai correntisti, rafforzare il legame tra il Banco di Sardegna e la comunità ossese, incentivando la permanenza dei clienti sul territorio».