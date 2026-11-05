Sabato 7 novembre, alle ore 11 il Parco delle Arti di Molineddu di Ossi ospita la presentazione del catalogo ufficiale della XXX edizione del Festival Arte Evento Creazione, un appuntamento che segna la conclusione di questa edizione dove attraverso l’arte si costruiscono le relazioni.

Organizzato dall'APS Parco delle Arti di Molineddu, in collaborazione con il Comune di Ossi e la Fondazione di Sardegna, Arte Evento Creazione da trent'anni abita il Parco delle Arti di Molineddu, facendo dell'intreccio tra arte e natura il cuore viscerale della propria ricerca.

L’iniziativa intitolata “Disertate - Come un canto nel buio della notte”, a cura di Laura Vittoria Cherchi con la direzione artistica di Bruno Petretto, invita alla riflessione sul significato della diserzione, intesa non come fuga o rinuncia, ma come scelta consapevole di sottrarsi a determinate logiche del presente per recuperare il valore dell'empatia, dell'ascolto e del senso di comunità.

Un tema che ha preso forma attraverso opere, installazioni, performance e linguaggi differenti, grazie al contributo degli artisti che hanno abitato e animato il Parco nel corso di questa edizione. Il catalogo raccoglie e documenta queste esperienze, diventando non soltanto una testimonianza del lavoro svolto, ma anche un'occasione per tornare a riflettere sulle idee, sulle domande e sulle relazioni nate attraverso l'arte.

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