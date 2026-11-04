Droga nel materasso e migliaia di euro nelle scarpe. Sono stati arrestati dalla polizia locale, ieri a Sassari in via La Marmora, un uomo e una donna nigeriani accusati di spaccio di droga. Gli agenti avevano notato, già da lunedì, l’afflusso di clienti nell’abitazione della coppia e, il giorno dopo, sono entrati incontrando la resistenza della 29enne. Nell’appartamento hanno trovato 78 dosi di cocaina e 20 di eroina, nascosti perlopiù sotto il materasso, oltre a quasi 4mila euro, presunto provento del traffico di stupefacenti, scoperti in diverse scarpe e nella borsa della extracomunitaria.

Oggi in tribunale si è tenuta l’udienza di convalida per i due, difesi dagli avvocati Elisabetta Udassi e Marco Cubeddu mentre il pm era Damiano Rossi. La giudice Valentina Nuvoli ha disposto per il 32enne, già condannato per un’altra vicenda, la custodia cautelare in carcere e per la donna l’obbligo di presentazione al Comando di via Carlo Felice tre volte a settimana.

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