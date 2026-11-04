Celebrazioni del 4 novembre anche a Sassari, stamattina al parco “Emanuela Loi”. La struttura di via Montello ha fatto da sfondo al Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, e alla cerimonia commemorativa in onore di quanti hanno dato la propria vita per la Patria. Un omaggio ai caduti che è stato anche l'occasione per ricordare, in particolare alle nuove generazioni, le radici e i valori su cui si è fondata l’identità nazionale. Dopo l'alzabandiera la deposizione delle corone in onore dei caduti e, in seguito, sono stati letti messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, la lettura della motivazione del conferimento della Medaglia d’oro al valor militare al Milite Ignoto e del Bollettino della Vittoria. È intervenuto, al termine della cerimonia, il presidente della Federazione provinciale dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. Presenti le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, un picchetto d’onore interforze, il gonfalone del comune di Sassari e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.



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