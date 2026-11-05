Intensificati i controlli della guardia di Finanza di Sassari per il contrasto all’evasione fiscale e all’abusivismo nel settore ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero. Il focus delle fiamme gialle, durante la scorsa estate, è avvenuto in particolare sugli "affitti brevi”, e non solo per le località della Costa Smeralda, ma lungo tutto il territorio del nord Sardegna. Le verifiche erano indirizzate al recupero del gettito fiscale, oltre che a tutelare il mercato e i consumatori, e hanno riguardato proprietari e piattaforme online. I baschi verdi hanno incrociati i dati estratti dalle principali piattaforme Ota, portali web e app, con quanto risultava dalla “Banca Dati nazionale Strutture Ricettive”, affiancando poi anche diversi sopralluoghi all'interno dei servizi di controllo economico del territorio per la verifica del possesso ed esposizione del Codice identificativo nazionale e/o I.u.n., codice dato dalla Regione.

Numerose le sanzioni comminate per l’esercizio abusivo di attività ricettiva, per l’omessa esposizione del Cin, per non aver esposto l’Identificativo Univoco Numerico, a cui sommare le violazioni sulla sicurezza degli immobili, a carico di diverse persone per un totale di oltre 116.000 euro. A Olmedo, per esempio, si è scoperto che il proprietario di un immobile, oltre a violare la normativa relativa ai codici citati, dava a noleggio per i clienti delle auto, a 50 euro al giorno, pur non essendo titolare di alcuna partita Iva, e quindi senza autorizzazione. L'uomo è stato segnalato per esercizio abusivo dell’attività ricettiva. I militari hanno ricostruito la cifra dei proventi derivanti dalle locazioni, accertando importi sottratti a tassazione per oltre 60.000,00 euro. Per lui la denuncia per non aver effettuato le comunicazioni delle generalità degli ospiti tramite il portale “alloggiatiweb”.



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