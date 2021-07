Il coronavirus torna a colpire Ossi. In base a quanto comunicato dal sindaco Pasquale Lubinu, un cittadino è risultato positivo, mentre sono cinque quelli in quarantena.

“Molto probabilmente – dichiara il primo cittadino - si tratta di un caso della cosiddetta variante Delta pertanto mi sento in dovere di raccomandare massima prudenza, in particolare nell'indossare la mascherina anche all'aperto quando ci sia una presenza di persone ravvicinate, come ad esempio nei tavolini dei bar, giardini pubblici, e simili”.

Intanto a Usini, altro centro del Coros, sono stati eseguiti 537 tamponi molecolari nel corso dell'ultima giornata di screening. L'iniziativa è stata voluta dall'amministrazione comunale e dall'Ats dopo che in paese sono presenti 12 casi di coronavirus, di cui alcuni con la variante Delta, e 40 persone in quarantena.

“Potevamo certamente fare di più, ma va bene così – ha dichiarato il primo cittadino -. Voglio ringraziare coloro che si sono sottoposti al tampone, e quelli che hanno collaborato per l'organizzazione dello screening. Ora serve prudenza e aspettare gli esiti”.

