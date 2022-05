Darina Hlei, 26 anni, è una madonna dagli occhi grandi, blu, profondi come il mare. Qualche settimana fa era fuggita dall'Ucraina insieme a sua cugina Svitlana dai sobborghi di Kiev. Una fuga avventurosa sino a Ossi, dove vive Marco, il suo fidanzato.

La storia aveva commosso l'Isola. Ora per Darina si è aperto il mondo della moda. Da profuga a modella. Silvia Loriga, una sua amica ossese organizzatrice di eventi, l'ha convinta a posare per la nota stilista sassarese Elisabetta Delogu. Teatro del servizio fotografico, che farà il giro di riviste nazionali, la bellissima chiesa di San Pantaleo a Martis. "Ha indossato con grande naturalezza i miei abiti da sposa, di colore avorio - spiega Elisabetta Delogu -. Un colore dolce, un messaggio di pace costruito per Darina, che è bellissima, nata per questo mestiere". Infatti Darina è stata impegnata qualche giorno fa in un altro shooting fotografico per la stilista e per questa estate ha ricevuto altre proposte.

Un mondo nuovo si sta aprendo per la giovane e bella ucraina ."Posare mi piace - chiosa Darina -. Qualche volta l'ho fatto in Ucraina. Ma qua è diverso: poso per la pace e soprattutto per il mio Paese, devastato da una guerra assurda". Naturalmente il pensiero è rivolto sempre alla sua terra lontana. "Ogni giorno parlo al telefono con i miei genitori - aggiunge -. La situazione è difficilissima, ma almeno nella loro casa sono tornate l'acqua e la luce". Darina ha un sogno nel cassetto: "Indossare un altro abito da sposa: il mio".



