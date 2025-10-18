Ieri mattina all’aeroporto di Alghero, i carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile del reato di evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso agosto per precedenti vicende giudiziarie, è stato fermato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Roma.

Durante i controlli di routine nello scalo, i militari si sono insospettiti vedendo l’uomo in fila per i controlli di sicurezza, nonostante fosse in possesso di un regolare titolo di viaggio. Approfonditi accertamenti hanno confermato che stava violando la misura cautelare, che gli vietava di allontanarsi dal proprio domicilio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto a Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline/v.f.)

