Tra le campagne che uniscono Ossi e Florinas, il mese di gennaio si apre come da tradizione secolare con i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e delle campagne. La due giorni si terrà venerdì e sabato nella suggestiva chiesa campestre di Sant’Antonio di Briai (Ossi), edificata nel XII secolo.

Una ricorrenza antica, che affonda le sue radici nella devozione popolare delle due comunità e che da generazioni segna l’inizio dell’anno con il fuoco rituale, simbolo di purificazione e rinascita. Il grande falò acceso in onore del santo continua a rappresentare un momento di forte partecipazione collettiva, rinnovando un legame storico con la comunità di Florinas.

Il programma si aprirà venerdì alle 19 con i vespri solenni, seguiti dalla tradizionale benedizione del fuoco. Subito dopo le fiamme del falò illumineranno la serata, accompagnate dalla degustazione di carne arrosto e vino, con l'accompagnamento musicale del Coro Boghes Noas di Ossi e del Coro di Florinas.

Le celebrazioni proseguiranno sabato alle con la messa solenne, seguita dalla distribuzione del pane benedetto, gesto simbolico che richiama la protezione del santo e il valore della condivisione. A mezzogiorno nuovo momento di incontro con brindisi, dolci e vino.

