Riapre il servizio notturno del pronto soccorso dell'ospedale di Ozieri. Dopo l’allarme lanciato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil della Funzione pubblica, protesta che aveva coinvolto anche i sindaci del territorio e l’amministrazione comunale di Ozieri, guidata dal primo cittadino Marco Peralta, la direzione generale Asl di Sassari riprende ad operare il servizio notturno del pronto soccorso dell’ospedale “Segni” a partire da domenica 15 gennaio.

La decisione in seguito al rientro in servizio di alcuni dirigenti medici. Nelle giornate di oggi e domani l’attività del pronto soccorso verrà garantita dalle ore 8 alle ore 20, e con la ripresa alle ore 8 il servizio non subirà interruzioni nelle ore notturne.

La riapertura è stata resa possibile grazie al rientro anticipato di un operatore, mentre si stanno completando le operazioni di presa di servizio del personale a tempo indeterminato di nuova assunzione, come da delibera dell’11 gennaio.

