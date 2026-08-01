Si imbarca sulla nave con un machete: denunciato a Porto TorresUn cittadino svizzero aveva l’arma nascosta all'interno della macchina
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Si apprestava a salire sulla nave Gnv, diretta a Genova, con un machete, ben nascosto nel vano della propria auto per eludere i controlli, ma è stato fermato dagli agenti del posto fisso di polizia di Porto Torres.
Nella serata di ieri, all’imbarco dallo scalo marittimo turritano, un cittadino svizzero è stato denunciato poiché trovato con l’arma occultata all'interno della macchina, un grosso machete rinvenuto a seguito di ispezioni da parte dei poliziotti.
Sempre ieri mattina una donna senza fissa dimora è stata sanzionata per accattonaggio poiché stazionava davanti ad un supermercato. Alla donna è stato contestato inoltre il cosiddetto decreto Minniti, con allontanamento dal luogo per le successive 48 ore.
Il provvedimento è stato preso in ottemperanza all'ordinanza sindacale emessa dal sindaco Massimo Mulas, una misura che vieta il bivacco e l'accattonaggio nel rispetto del decoro urbano.